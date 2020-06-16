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Простых волгоградцев не пустят посмотреть парад и уникальное шоу на Мамаевом кургане

Простых волгоградцев не пустят посмотреть парад и уникальное шоу на Мамаевом кургане

Попасть на парад Победы в Волгограде смогут лишь официальные лица по спецпропускам. Простых горожан на площадь Павших борцов, скорее всего, не пустят. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на источник в администрации области.

По данным собеседника издания, на площади смонтируют трибуну для руководителей региона, а для журналистов отведут специальную зону. Волгоградцы смогут посмотреть шествие по телевизору, выходить из дома на парад им не разрешат.

То же касается и концерта, который устроят на Мамаевом кургане. Увидеть вживую уникальное шоу с визуальными спецэффектами смогут лишь 100 человек, которые получат билеты. Счастливчиками станут чиновники из областной администрации и других госучреждений.

24 июня рядом с пантеоном Славы ожидается выступление актеров Константина Хабенского, Сергея Безрукова, Александра Петрова, Сергея Гармаша, Михаила Пореченкова и других знаменитостей, а также музыкантов Игоря Бутмана, Дениса Мацуева и дирижера Юрия Башмета.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области парады в Новочеркасске и Ростове-на-Дону также решено провести без зрителей. Посмотреть шествие военных смогут лишь чиновники и ветераны войны, которых специально доставят на парад.

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По материалам: u-f.ru

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