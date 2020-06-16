"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету

Вадим Карасев

Юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении Алексея Навального за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

"Итак, в отношении Навального после моего обращения возбуждено дело по части второй статьи 128.1 УК РФ - "Клевета". Наказание - штраф до миллиона либо обязательные работы до 240 часов. Лично я очень хочу, чтобы назначили второй вид наказания - пусть бьюти-блогер пометет улицы, поубирает туалеты. Глядишь, научится язык держать за зубами. Большое спасибо всем тем, кто поддерживал мое заявление в СК РФ и верил. Мы вместе это сделали!", - написал Илья Ремесло в своем телеграм-канале.



Напомним, 15 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

По мнению следствия, блогер нарушил закон, комментируя ролик, на котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию.

"Второго июня Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. <...> Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц", — отмечает главк.

Позднее прокуратура Москвы подтвердила законность возбужденного уголовного дела.

"В прокуратуре Москвы в порядке надзора изучено и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении А. А. Навального по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении)", - сообщили в прокуратуре.

По второй части статьи 128.1 УК оппозиционеру может грозить штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.