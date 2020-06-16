Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Сегодня, 07:00 Лидия Мартынова
Президент России Владимир Путин продлил до 15 сентября временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года №274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... следующие изменения... в пункте 1: в абзаце первом слова "по 15 июня 2020 года" заменить словами "по 15 сентября 2020 года", - говорится в документе.
По материалам: ria.ru