Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев

Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев

Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Президент России Владимир Путин продлил до 15 сентября временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года №274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... следующие изменения... в пункте 1: в абзаце первом слова "по 15 июня 2020 года" заменить словами "по 15 сентября 2020 года", - говорится в документе.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Большие гастроли" проведут прямые трансляции из театров России
"Большие гастроли" проведут прямые трансляции из театров России
Германия может спасти "Северный поток-2"
Германия может спасти "Северный поток-2"
Коронавирус в Пекине хуже, чем в Ухане: события ночи 16 июня — EADaily
Коронавирус в Пекине хуже, чем в Ухане: события ночи 16 июня — EADaily
ТПП предложила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая
ТПП предложила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Объявлены даты проведения «Евровидения» в 2021 году
Объявлены даты проведения «Евровидения» в 2021 году
Правила общения с ангелом-хранителем: как говорить с ним, чтобы он помогал вам чаще
Правила общения с ангелом-хранителем: как говорить с ним, чтобы
СМИ: Помпео может встретиться с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в среду
СМИ: Помпео может встретиться с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в
Москва выразила Киеву протест из-за антироссийских акций на 12 июня
Москва выразила Киеву протест из-за антироссийских акций на 12 июня
Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против Навального
Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против
Россия закупилась американским госдолгом
Россия закупилась американским госдолгом

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в РФ
Путин ограничил транзит товаров с Украины
Путин подписал указ, разрешающий солдатам-иностранцам армии РФ участие в операциях за рубежом
Путин исключил Грызлова из Совета безопасности