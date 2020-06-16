Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин продлил до 15 сентября временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года №274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... следующие изменения... в пункте 1: в абзаце первом слова "по 15 июня 2020 года" заменить словами "по 15 сентября 2020 года", - говорится в документе.