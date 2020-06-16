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Путин расширил число сотрудников, которые могут получить диппаспорта

Путин расширил число сотрудников, которые могут получить диппаспорта
Президент России Владимир Путин расширил список сотрудников управления делами президента, которые могут получить дипломатические паспорта, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Начальники главных управлений Управления делами президента РФ, заместители начальников Главного управления международного сотрудничества Управления делами президента РФ и Главного контрольного управления Управления делами президента РФ", - говорится в документе.

Ранее в указе упоминались только начальники главных управлений Управления делами президента РФ.

# Политика
По материалам: ria.ru

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