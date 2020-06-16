Путин расширил число сотрудников, которые могут получить диппаспорта
Сегодня, 04:21 Анастасия Иванова
Президент России Владимир Путин расширил список сотрудников управления делами президента, которые могут получить дипломатические паспорта, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Начальники главных управлений Управления делами президента РФ, заместители начальников Главного управления международного сотрудничества Управления делами президента РФ и Главного контрольного управления Управления делами президента РФ", - говорится в документе.
Ранее в указе упоминались только начальники главных управлений Управления делами президента РФ.
По материалам: ria.ru