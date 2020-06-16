Rammstein работают над новыми песнями

Алексей Вольцев

Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер в недавнем подкасте Rodeo Radio на RADIO BOB! рассказал, что группа начала работу над новым материалом."На прошлой неделе мы должны были отыграть первое шоу европейского стадионного тура. И мы решили встретиться и подумать, чем мы сможем заняться в этом году. У нас накопилось много идей и незавершенных песен. Мы встретились и приступили к работе над песнями. Мы хотим работать над новой музыкой. Но будет ли это новый альбом, пока никто не знает", - отметил музыкант.Последний на данный момент одноименный альбом Rammstein выпущен чуть более года назад после десятилетнего перерыва. Тур в его поддержку стартовал в 2019 году и должен был продолжиться в 2020, но из-за пандемии COVID-19 все даты были перенесены на следующий год.Сразу после выхода «спички» (так фанаты называют последний альбом по арту на его обложке) участники Rammstein анонсировали выход издания с бонусными треками, не вошедшими на альбом, но уже готовыми к релизу. Вероятно, Кристоф говорит о другом материале, оставшемся с момента создания седьмого альбома.