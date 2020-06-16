Решение пересмотрят: Стерненко заявил о звонке ему главы Шевченковского райсуда

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Активист Сергей Стерненко заявил, что председатель Шевченковского райсуда вернулся в здание, где проходило днем заседание и пообещал адвокатам просмотреть и разъяснить судебное решение о назначении ему домашнего ареста.

Об этом сообщает hromadske

«Вернулся и дал слово под видеокамеры, завтра утром будет автораспределению (дел) по, во-первых, пересмотру судебного решения, во-вторых, разъяснению судебного решения», — сказал активист под домом президента Владимира Зеленского. Также Стерненко призвал участников акции поддержать его под зданием суда 16 июня.

Позже он подтвердил информацию на своей странице в Facebook.

Во время митинга Стерненко также высказал предположение, что первоначально у суда и прокуратуры был план избрать ему такую меру пресечения, которую бы он не смог выполнить. И на этом основании прокуратура обратилась бы с новым ходатайством о держании Стерненко под стражей. Однако, учитывая общественный резонанс и поддержку активиста со стороны граждан, убежден Стерненко, они были вынуждены отказаться от этого плана, и поэтому глава суда уже по завершению рабочего дня срочно встретился с его адвокатами и сообщил, что во вторник в 8 утра будет решаться вопрос о подаче нового или повторного ходатайства о мере пресечения для Стерненко. О времени рассмотрения этого ходатайства Стерненко пообещал сообщить уже завтра, передает УНИАН.

Напомним, что Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве. Речь идет о деле 2018 года, когда активист ранил одного из напавших на него мужчин. Позднее напавший скончался. Стерненко настаивает, что дело должно квалифицироваться как необходимая самооборона, тем более, что инциденту предшествовали еще две попытки нападения.

Накануне, 15 июня, суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. После этого под зданием суда произошли столкновения, в ходе которых полиция задержала пять человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители били протестующего. Впоследствии, полиция заявила, что отстранила правоохранителей, которые били участника акции, проведет по этому факту служебное расследование и передаст его результаты в Государственное бюро расследований.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после суда Сергей Стерненко вместе с активистами устроили акцию под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а затем пошли к дому президента Владимира Зеленского на улице Грушевского.