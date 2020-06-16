Россия и Иран совместно выступили против односторонних подходов США

Анастасия Иванова

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф выступили сегодня, 16 июня, с совместным заявлением по итогам состоявшихся в Москве переговоров. Главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили несогласие с односторонними подходами Соединённых Штатов на международной арене, передаёт иранское новостное агентство Mehr.

В заявлении, в частности, говорится, что Российская Федерация и Исламская Республика Иран полны решимости бороться с односторонними подходами отдельных государств и стремиться продвигать международное право для решения неотложных региональных и глобальных проблем. Обе стороны в связи с этим подтвердили свою полную приверженность Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1970 году.

На итоговой пресс-конференции глава российской дипломатии коснулся вопроса попыток США добиться от Совета Безопасности ООН продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок которого завершается в октябре текущего года. Планы Вашингтона продлить эмбарго нелегитимны и не имеют никаких перспектив, заявил Лавров.

«То, что США пытаются, блокируя выполнение всеми остальными участниками СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, соглашения по ядерной программе Ирана от 2015 года, из которого США в одностороннем порядке вышли в мае 2018 года. — Ред.) их обязательств перед Исламской Республикой Иран, и одновременно хотят наказывать Иран путем продвижения нелегитимных и абсолютно неправомерных инициатив, касающихся в том числе и оружейного эмбарго, я считаю, это попытка с негодными средствами. Она не имеет перспективы с точки зрения международного права и мы используем все возможности, которое это международное право предоставляет для того, чтобы справедливость восторжествовала», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров заверил своего иранского коллегу в том, что «мы будем делать всё для того, чтобы никто не смог разрушить те договоренности, которые закреплены в СВПД».

«Если же этот план не вписывается в логику нынешней американской администрации, если она считает этот план плохой сделкой, то это позиция Вашингтона. Но у Вашингтона не может быть никаких прав наказывать Иран, спекулируя на авторитете Совбеза ООН и манипулируя по сути дела Советом Безопасности ООН, да и в известной степени секретариатом ООН», — сказал он.

Лавров также затронул ливийскую тему, отметив, что Россия в контакте с Турцией пытается убедить стороны конфликта в североафриканской стране сесть за стол переговоров. Он напомнил, что на ранних стадиях конфликта в Ливии внешние игроки пытались продвигать интересы только одной стороны в ущерб позициям другой, что приводило к провалу всех договоренностей.

«Надеюсь, что этот опыт будет учтён участниками Берлинской конференции по ливийскому урегулированию, которая всё-таки сформулировала подходы, одобряемые всеми внешними игроками, — указал российский министр. — Осталось дело за малым — убедить ливийские стороны, что они должны сесть за стол и начать договариваться. Мы ровно этим сейчас и занимаемся, в том числе в контакте с нашими турецкими коллегами, как об этом недавно было объявлено».

Россия и Иран будут вести диалог по вопросу ядерной сделки в международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совете Безопасности ООН.

«Основой нашей политики является соблюдение международного права. Тегеран регулярно призывает к транспарентности в МАГАТЭ, однако некоторые страны действуют в обход этих принципов и предпринимают усилия, чтобы уничтожить СВПД, — отметил глава МИД Ирана. — Готовы совместно сотрудничать с Москвой, чтобы внести транспарентность с МАГАТЭ. Однако если эта организация решит поступить нестандартными способами, у нас будет ответная реакция».

5 июня западные информагентства France-Presse и Reuters распространили конфиденциальный доклад МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране. Согласно их данным, запасы обогащенного урана в Иране почти в восемь раз превысили лимит, разрешённый ядерной сделкой 2015 года. В МАГАТЭ также выразили обеспокоенность тем фактом, что Иран по-прежнему не допускает экспертов на два объекта, на которых могут находиться незаявленные ядерные материалы. При этом в докладе содержался призыв к Ирану немедленно начать сотрудничать с МАГАТЭ в полной мере, включая предоставление доступа к указанным объектам.

Иран не позволит сделать из МАГАТЭ инструмент давления на страну, также заявил Зариф. «Мы не позволим, чтобы МАГАТЭ стала инструментом для злоупотребления для тех, кто хочет уничтожить СВПД по иранской ядерной программе, и тех, кто в принципе противостоит международным организациям и хочет уничтожить все международные обязательства», — заключил глава МИД ИРИ.

Как сообщало ИА Newstes, Россия и Турция отложили переговоры о прекращении боевых действий в Ливии из-за разногласий относительно попыток Правительства национального согласия (ПНС) североафриканской страны, поддерживаемого Анкарой, вернуть себе прибрежный город Сирт, который в настоящее время контролируется Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. Об этом 15 июня на условиях анонимности заявил Reuters турецкий дипломатический источник. «Должен был быть (конкретный) результат встречи, но на данном этапе он не мог быть достигнут. Есть проблемы, когда две страны занимают противоположные позиции», — отметил собеседник британского информагентства. По его словам, одной из главных проблем переноса визита российской делегации в Анкару является операция ПНС в Сирте. Между тем, добавил источник Reuters, российско-турецкие консультации по Ливии «продолжаются на уровне экспертов».

Напомним, 14 июня ожидалось прибытие в Турцию российской делегации. Однако практически в последний момент визит глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Анкару был отложен на неопределённое время.

Накануне глава МИД Исламской Республики провёл переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по двусторонним, региональным и международным вопросам. Турция продолжит переговоры с Россией с целью достижения устойчивого режима прекращения огня в Ливии, заявил 15 июня глава турецкого внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции с иранским коллегой в Стамбуле. По его словам, никаких проблем в диалоге Анкары с Москвой по Ливии нет. «Технические переговоры с целью обеспечения долгосрочного прекращения огня в этой стране продолжатся», — сказал Чавушоглу.

Глава иранской дипломатии в свою очередь отметил, что позиции Тегерана и Анкары по урегулированию ливийского конфликта совпадают. «Турция поддержала Иран в ответ на американские санкции. Иран и Турция разделяют (общую) позицию по Ливии», — сказал Зариф.