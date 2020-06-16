Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия сократила производство золота

Россия сократила производство золота
Россия по итогам января-мая 2020 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в мае 2020 года относительно мая 2019 года производство золота выросло на 7,4%, а относительно предыдущего месяца - апреля 2020 года - на 16,8%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Анжелину Джоли обеспокоило будущее ее темнокожей дочери в США
Анжелину Джоли обеспокоило будущее ее темнокожей дочери в США
СМИ назвали число пострадавших при столкновении Индии и Китая в Ладакхе
СМИ назвали число пострадавших при столкновении Индии и Китая в
Россия сократила производство золота
Россия сократила производство золота
"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020
"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
В августе стартует запись детей в амурский технопарк «Кванториум-28»
В августе стартует запись детей в амурский технопарк «Кванториум-28»
В Чувашии прошел международный семинар об особенностях преподавания русского языка как иностранного
В Чувашии прошел международный семинар об особенностях преподавания
В Татарстане по программе «Земский учитель» приняты документы от 53 претендентов
В Татарстане по программе «Земский учитель» приняты документы от 53
Нумерология богатства: как рассчитать финансовый код и что с ним делать
Нумерология богатства: как рассчитать финансовый код и что с ним
Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона
Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона
Все-таки роман: Меган Фокс застали за поцелуями с Колсоном Бэйкером после расставания с Брайаном Остином Грином
Все-таки роман: Меган Фокс застали за поцелуями с Колсоном Бэйкером
Строящемуся с 2001 года мегапроекту потребовалось еще 15 миллиардов рублей
Строящемуся с 2001 года мегапроекту потребовалось еще 15 миллиардов

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Россия снизила производство золота на 8,4% в январе-августе
Росстат сообщил о снижении производства золота в России за I полугодие
Россия в январе-августе увеличила производство палладия на 6,4%
Россия в I полугодии увеличила аффинаж золота на 2,1%