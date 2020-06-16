Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия засекретила данные о поставках газа в ОРДЛО

Россия засекретила данные о поставках газа в ОРДЛО

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Российский «Газпром», с которым украинская сторона в конце 2019 года подписала долгосрочный контракт на транзит газа, не записывает на Украину поставки «голубого» топлива на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Еще осенью прошлого года „Газпром“ продолжал записывать на нас такие поставки, и при этом требовал заключения нового контракта на поставки газа как предпосылку контракта на транзит. Но мы добились своего. И важно понимать почему. „Газпром“ в соглашении об урегулировании должен был признать, что не будет требовать от нас оплаты за эти поставки (а речь шла о миллиардах). И транзит с гарантиями (качай или плати) мы продлили в обмен на иски в новом арбитраже, которые мы заранее обосновали и подали, а не в обмен на контракт на покупку газа по цене выше рынка, жесткие обязательства (бери или плати) и возможность „вешать“ на нас поставки газа на оккупированные территории», — пишет он на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2020 года в НАК заявили, что должность Юрия Витренко в «Нафтогаз Украины» сокращается, а он сам увольняется.

131 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Лавров осудил планы США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
Лавров осудил планы США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
Страны Африки призвали ООН расследовать "системный расизм" и жестокость полиции в США
Страны Африки призвали ООН расследовать "системный расизм" и
В СФ предложили создать программу по борьбе с инфекционными заболеваниями
В СФ предложили создать программу по борьбе с инфекционными
Кортни Кокс отметила день рождения эффектным прыжком в бассейн
Кортни Кокс отметила день рождения эффектным прыжком в бассейн
Парламент Германии поддержал «Северный поток-2» вопреки давлению США
Парламент Германии поддержал «Северный поток-2» вопреки давлению США
Бабкина рассказала о двух неделях в реанимации и отказавших почках
Бабкина рассказала о двух неделях в реанимации и отказавших почках
В Госдуме оценили предложение сократить новогодние каникулы
В Госдуме оценили предложение сократить новогодние каникулы
Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию
Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию
В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО
В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя раскрыл подробности дела
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя раскрыл
Костяным наконечникам стрел из пещеры на Шри-Ланке 48 000 лет
Костяным наконечникам стрел из пещеры на Шри-Ланке 48 000 лет
Белоруссия может найти альтернативу российскому газу, заявил Лукашенко
Белоруссия может найти альтернативу российскому газу, заявил Лукашенко

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Газпром по новому договору с Нафтогазом будет вынужден платить украинцам, даже не качая газ
Москва требует от Киева 1,3 миллиарда долларов за поставки газа террористам
Россия задумала возобновить поставки газа на Украину
Киев обвинил Москву в срыве поставок газа