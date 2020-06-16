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Россиян предупредили об опасности купания в реках и озерах

Россиян предупредили об опасности купания в реках и озерахФото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Купание в пресных реках и озерах может нанести вред здоровью человека и вызвать заболевания. Об этом NEWS.ru рассказали опрошенные врачи.

Вирусолог, аллерголог-иммунолог Георгий Викулов отметил, что в первую очередь возможно заражение различными инфекциями, например, лямблиями. Они могут попасть в организм, если выпить зараженную воду или глотнуть ее во время купания. Таким же путем можно столкнуться с ротавирусной инфекцией, которая проявляется в виде рвоты и тяжелой диареи.

Из воды через порезы и потертости кожи, слизистую оболочку глаз, носа и рта возможно проникновение лептоспиров, которые вызывают лептоспироз (водная лихорадка). На начальной стадии болезнь проявляется в виде высокой температуры, озноба, сильной головной и мышечной боли, покраснения глаз, боли в животе.

Викулов отметил, что в несоленых водоемах иногда встречаются яйца паразитов, поскольку температура воды в районе 20 градусов считается хорошей средой для размножения гельминтов. Чаще всего риску инфицирования подвержены дети и пожилые люди с хроническими болезнями.

При глотании воды из водоемов, помимо кишечных инфекций, существует риск заразиться гепатитом А, холерой, полиомиелитом, аденовирусной инфекцией.

Терапевт Людмила Лапа добавила, что на побережье и в воде есть шанс столкнуться с сальмонеллой. Опасность могут представлять песок и трава на пляжах. По ее словам, таким образом зачастую в организм попадают глисты — через рану на коже или через рот. Чтобы избежать этого, нужно пользоваться подстилкой и лишний раз не притрагиваться с земле руками.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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