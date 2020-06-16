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Россияне стали меньше заказывать посылки в онлайн-магазинах за границей

Россияне стали меньше заказывать посылки в онлайн-магазинах за границей

Специалисты национального исследовательского института Высшей школы экономики констатировали снижение трат жителей России на покупки в зарубежных интернет-магазинах впервые за 10 лет. Они отмечают, что объем торговли снизился на 3%, и оборот составил 323 миллиарда рублей. Средний чек заказов стал меньше и составил 7,5 долларов против 9 долларов, которые россияне тратили раньше. Больше всего пострадала Америка – поток заказов из США упал на 8%. Меньше всего оказался затронут Китай – количество посылок из Поднебесной уменьшилось на 0,8%, пишет RBC.  

Уменьшение количества заказов на зарубежных сайтах связано, по мнению специалистов, с падением курса рубля. Также повлиял тот факт, что снизился лимит необлагаемой таможенной пошлины. Если раньше он составлял 1000 евро, то сейчас - всего 500. Еще один важный фактор: в России появились собственные локальные игроки по продаже и доставке товаров через Интернет, которые составили серьезную конкуренцию онлайн ритейлерам из-за границы.

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По материалам: u-f.ru

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