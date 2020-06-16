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Ростуризм подготовил меры по развитию экологического туризма

Ростуризм подготовил меры по развитию экологического туризма

Ростуризм подготовил несколько стратегических инициатив по развитию экологического туризма в России. По мнению ведомства, такой вид отдыха будет еще более востребован после пандемии, поэтому уже сегодня необходимо продумать его доступность и комфорт.


РОССИЯ ПОКА В ОТСТАЮЩИХ, НО ПОТЕНЦИАЛ ВЕЛИК

У России есть все возможности стать одним из мировых лидеров в сегменте экологического туризма, считает глава Ростуризма Зарина Догузова. По словам руководителя федерального агентства,  спрос на экологические виды туризма будет только расти, а аудитория – расширяться. 

«Экологические виды туризма очень динамично развиваются, растут ежегодно примерно на 25-30%. Аудитория туристов, которые отправляются в экологические путешествия, растет с каждым годом, и она молодеет. Огромное количество молодежи готово ездить на природу и даже предпочитает этот вид отдыха более массовому пляжному отдыху», –  заявила г-жа Догузова в ходе онлайн-конференции.

Сейчас Россия отстает от темпов развития мировой индустрии экотуризма. Зарина Догузова привела следующую статистику посещения национальных природных парков. В США такие заповедные территории посещают 318 млн человек в год, в России – 9 млн человек, в Кении – 2 млн. туристов.«Если сравнить наши территории, то очевидно большое отставание», – отметила она.

При этом Россия уступает не только в количестве посетителей парков, но и в объеме доходов, который может приносить экотуризм. Например, США ежегодно зарабатывают на экотуризме 20 млрд. долл., Австралия – 3,5 млрд долл., Кения – 500 млн долл. Доходы России – в десятки раз ниже,  примерно 20 млн долл. в год.

Г-жа Догузова подчеркнула, что страны-лидеры на протяжении десятилетий системно развивали экологический туризм, но Россию нужно сравнивать как раз с лучшими, чтобы сформулировать и делать свои системные шаги в развитии этого направления.

 «Мы – страна, которая занимает первое в мире место по площади особо охраняемых природных территорий. И мы просто обязаны быть одними из лучших в мире в части экологических природных путешествий. Экономики ведущих стран не просто зарабатывают на экотуризме. На эти деньги, на доходы от налогов, живут заповедники, развиваются, становятся лучше, улучшается инфраструктура. Доходы настолько велики, что позволяют развивать эти заповедники и делать их лучше, комфортнее, удобнее для туриста», –  подчеркнула глава Ростуризма.


РОСТУРИЗМ ПОМОЖЕТ В СНЯТИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ДЛЯ БИЗНЕСА

Зарина Догузова обозначила несколько проблем в развитии экологического туризма и рассказала о мерах по их решению, которые предлагает Ростуризм.

Это дефицит доступных мест с качественной и комфортной инфраструктурой для туристов, отсутствие доступной информации об уже существующей инфраструктуре, а также большое количество законодательных барьеров для предпринимателей.

Как заявила г-жа Догузова, Ростуризм совместно с минэкологии и Агентством стратегических инициатив разработает и предложит для обсуждения блок законодательных инициатив, который позволит системно развивать экологический туризм.

«Мы планируем выступить с инициативой и внести в законодательство изменения, которые позволили бы выделить туристские территории, их можно назвать зоной рекреации, на прилегающих к особо охраняемым природным территориям землях. И сформулировать на этих выделенных туристских территориях, зонах рекреации, понятные, четкие правила игры для инвесторов», – сообщила она.


ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРОСУБСИДИРУЮТ ЗАТРАТЫ ПО СОЗДАНИЮ МОДУЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

В ближайшее время на сайте Russia.Travel появится информация о работающих в стране 150 глэмпингах.

По инициативе Ростуризма, количество таких объектов может существенно увеличиться уже в этом летнем сезоне. Ведомство предложит новую меру поддержки предпринимательских инициатив, касающихся строительства модульных отелей – кемпингов, глэмпингов и обустройства их территории.

Как рассказала Зарина Догузова, Ростуризм готов финансировать до 70% затрат предпринимателей на строительство таких модульных объектов, благодаря чему уже в июле и августе может быть создано до 100 таких мест размещения.

«Важно, что один и тот же инвестор сможет подать заявку как на расширение уже имеющегося глэмпинга или создание нового, так и на обустройство территории вокруг», –  сообщила глава Ростуризма. 

Г-жа Догузова подчеркнула, что реализация этого проекта особенно важна в этом сезоне, когда столь много делается для продвижения внутреннего туризма.

«Мы чувствуем тройную ответственность перед нашими гражданами, поэтому мера поддержки наших предпринимателей в том числе рассчитана на то, чтобы за июль-август значительно расширить предложение в части возможности комфортного отдыха в России. Нам важно расширить предложение на внутреннем рынке», – отметила глава Ростуризма.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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