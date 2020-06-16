Самойлова передумала разводиться с Джиганом

Вадим Карасев

Фото: @samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова передумала официально разводиться с мужем. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на Головинский районный суд Москвы, в который девушка ранее подала заявление о разводе.

В суде объяснили, что супруги примирились и Самойлова отказалась от исковых требований.

Самойлова объявила о решении развестись с мужем в марте. По ее словам, она пошла на это из-за измен Джигана и его психического состояния. Незадолго до этого рэпер сбрил брови и попал в реабилитационный центр в США. Позднее сообщалось, что его отправили в элитную клинику в Подмосковье, где он прошел курс лечения от наркозависимости.