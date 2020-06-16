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Сбербанк предсказал снижение ключевой ставки ЦБ до 4%

Сбербанк предсказал снижение ключевой ставки ЦБ до 4%

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. А к концу сентября ставка может опуститься и до 4%.

Как пояснил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко, ниже этого уровня ставка в этом году снижена уже не будет.

«ЦБ, который с одной стороны недавно указал на существование „существенного пространства для снижения ставки“, а с другой — исключил необходимость для российской экономики отрицательных реальных ставок», — рассуждает стратег.

При этом, если регулятор предпочтет снизить ставку больше 50 базовых пунктов в июне, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле, считают в Сбербанке.

«Столь быстрое снижение ключевой ставки может привести к коррекции на рынке и ОФЗ и осложнит Минфину размещение бумаг», — предупредил представитель кредитной организации.

Напомним, накануне главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов в комментарии ИА Newstes также отмечал отсутствие уверенности, что Банк России пойдет на процентное снижение ставки в пятницу и скорее всего, понизит ее на 0,5 процентных пункта.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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