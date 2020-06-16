Сбербанк предсказал снижение ключевой ставки ЦБ до 4%
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. А к концу сентября ставка может опуститься и до 4%.
Как пояснил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко, ниже этого уровня ставка в этом году снижена уже не будет.
При этом, если регулятор предпочтет снизить ставку больше 50 базовых пунктов в июне, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле, считают в Сбербанке.
Напомним, накануне главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов в комментарии ИА Newstes также отмечал отсутствие уверенности, что Банк России пойдет на процентное снижение ставки в пятницу и скорее всего, понизит ее на 0,5 процентных пункта.