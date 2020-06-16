Счетная палата отказалась оценивать адекватность зарплаты главы «Газпрома»

Вадим Карасев

Алексей МиллерФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Счетная палата отказалась реагировать и отвечать на запрос «Ленты.ру» касательно деятельности главы «Газпрома» Алексея Миллера на своем посту, а также о размере и адекватности зарплаты топ-менеджера. В ответе на официальный запрос о проблемах «Газпрома» при разработке Чаяндинского месторождения аудитор проигнорировал этот блок вопросов.

Значительная часть вопросов запроса включала информацию о проблемах при освоении Чаяндинского месторождения, однако в связи с многочисленными нарушениями и заявленном стремлении Счетной палаты добиться публикации зарплат топ-менеджмента госкомпаний, «Лента.ру» запросила информацию о текущем уровне зарплат в «Газпроме», а также оценку работы и компетентности Алексея Миллера на посту главы «Газпрома». Ни на один из этих вопросов ответов не последовало.

В конце мая ведомство Алексея Кудрина публично заявило, что предлагает начать раскрывать доходы топ-менеджеров госкомпаний, так как это говорит об «отсутствии единого подхода к профилактике коррупционных правонарушений». «Мы рассматриваем данную меру как возможность повысить эффективность управления государственным имуществом», — утверждала Счетная палата.

Совокупные доходы членов правления «Газпрома» по итогам первого квартала 2020 года выросли в 1,7 раза и достигли 585,1 миллиона рублей или 41,8 миллиона рублей на одного из 14 членов правления. Доходы топ-менеджмента выросли невзирая на рекордное падение прибыли компании: согласно отчету «Газпрома», в первом квартале 2020 года компания получила 306,2 миллиарда рублей чистого убытка. В 2016 году глава госкомпании Алексей Миллер заработал в районе 17,7 миллиона долларов.

Запрос в Счетную палату «Лента.ру» направила в связи с данными о многочисленных нарушениях при освоении Чаяндинского месторождения. Из расследования «Ленты.ру» следовало, что «Газпром» ставит под угрозу многомиллиардный контракт с Китаем, а сам рискует понести убытки в размере более 1,5 триллиона рублей. Госкомпания утверждает, что никаких проблем у газопровода «Сила Сибири» нет, однако комментировать, например, резкое изменение маршрута газопровода «Сила Сибири-2», который, вероятно, будет построен для спасения «Силы Сибири», в компании отказываются.