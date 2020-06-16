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Сергей Кравцов отметил важность сохранения здоровья школьников

Сергей Кравцов отметил важность сохранения здоровья школьников

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что проводится совместная работа с другими ведомствами по сохранению здоровья школьников.

«Вопрос здоровья школьников… очень важен. Министерство просвещения проводит совместную работу с Минкультуры, Минспорта, Минздравом, Министерством обороны. Нужно заниматься не лечением, а превентивными мерами. Нужно восстановить массовый спорт. Без развития детских площадок и спортивных кружков у нас не будет спорта великих достижений», – заявил он на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке.

Сергей Кравцов информировал, что в настоящее время Министерство спорта разрабатывает новую концепцию, которая поможет в этой работе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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