Сергей Кравцов отметил важность сохранения здоровья школьников

Анастасия Иванова

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что проводится совместная работа с другими ведомствами по сохранению здоровья школьников.

«Вопрос здоровья школьников… очень важен. Министерство просвещения проводит совместную работу с Минкультуры, Минспорта, Минздравом, Министерством обороны. Нужно заниматься не лечением, а превентивными мерами. Нужно восстановить массовый спорт. Без развития детских площадок и спортивных кружков у нас не будет спорта великих достижений», – заявил он на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке.

Сергей Кравцов информировал, что в настоящее время Министерство спорта разрабатывает новую концепцию, которая поможет в этой работе.