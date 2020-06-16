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Школьникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчаток

Школьникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчатокФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Школьникам разрешили сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) без масок и перчаток. Об этом заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире канала «Россия-1», передает ТАСС.

«Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене. До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках», — отметил Круглинский.

Ранее в июне стало известно, что российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Получить документ о среднем образовании в особом порядке смогут выпускники девятых и одиннадцатых классов.

Изначально ЕГЭ должно было начаться 8 июня, однако позднее президент Владимир Путин объявил датой начала экзамена 29 июня. Все пункты проведения экзаменов обещали снабдить средствами индивидуальной защиты, а школьников рассадить на дистанцию не менее полутора метров.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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