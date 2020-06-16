Шукшина возмутилась появлением семьи погибшего Захарова на телевидении

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что родные погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова пришли на телевидение. Об этом она написала в своем Instagram.

«Семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с Малаховым-Борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. <...> Переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у всей страны», — указала она.

Также Шукшина заявила, что не понимает, «как же можно не принять искреннее раскаяние».

В 2019 году Шукшина осудила ток-шоу на телевидении, герои которых обсуждают умерших людей. По ее словам, российское законодательство не работает в вопросах защиты чести и достоинства живых и мертвых. Телевидение, по ее мнению, превращает уход из жизни известных людей в «"парад на костях", рейтинги, пиар и зарабатывание бабла».

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Позднее актер записал видеообращение, в котором предложил семье погибшего по его вине водителя помощь и заявил о «конце Ефремова». Родные Захарова предложение актера отвергли.