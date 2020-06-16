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СМИ назвали число пострадавших при столкновении Индии и Китая в Ладакхе

СМИ назвали число пострадавших при столкновении Индии и Китая в Ладакхе
Число погибших и раненых в инциденте в Ладакхе на севере Индии между индийскими и китайскими военными исчисляется десятками, сообщает агентство ANI со ссылкой на источник.

По данным агентства, при столкновении пострадали 43 человека с китайской стороны - в это число включены погибшие и тяжело раненные. Также при инциденте погибли 20 человек с индийской стороны, количество раненых не сообщается.

# В мире
По материалам: ria.ru

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