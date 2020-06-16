СМИ сообщили о нападении граждан Азербайджана на полицию в Дагестане

Влада Некрасова

Граждане Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане напали на 4 сотрудников полиции, сейчас ситуация нормализовалась. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на власти.

И.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев сказал ТАСС, что ситуация с требующими пропустить через российско-азербайджанскую границу гражданами Азербайджана, которые находятся в несанкционированном лагере в Дагестане.

«На данный момент конфликт урегулирован, ситуация под контролем властей, общественный порядок не нарушен», — сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в понедельник вечером, когда граждане Азербайджана получили список из 120 человек, которые должны вернуться на родину в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе в Дагестане.

«В списки, которые формируются азербайджанской стороной, не попали все, что и возмутило людей. Отсюда и пошли недовольство, волнения», — пояснил глава района.

Ранее сообщалось, что в лагере развернуты палатки для проживания 360 человек.