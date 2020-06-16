Сотрудники на удалёнке получат право быть офлайн

Влада Некрасова

Внесённые в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о дистанционной работе пройдут всенародное обсуждение

Договор с работодателем разрешат заключать дистанционно, сотрудник сможет трудиться не только из дома, но и из любого места, где есть условия для этого. При переводе на удалёнку запретят снижать зарплату и беспокоить работников в нерабочее время. Законопроект о дистанционной работе, внесённый в Госдуму 16 июня, рассмотрят на ближайшем заседании Совета палаты, затем он пройдёт первое чтение и направится на всенародное обсуждение. Осенью запланировано второе и третье чтение, в случае принятия закона, новые нормы начнут работать с 2021 года.

Поправки пройдут всенародное обсуждение

Законопроект внесён группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. По словам Володина, ситуация с коронавирусом показала востребованность дистанционного формата работы. «Очевидно, что такая форма трудовых отношений со временем будет применяться всё чаще, и этот вопрос требует дополнительного законодательного урегулирования», — сказал спикер Госдумы. Он пояснил, что проектом вводится понятие дистанционной работы, её временного и комбинированного режимов, расширяются гарантии для работающих удалённо, пересматривается учёт рабочего времени, исключаются устаревшие нормы.

Действующая с 2013 года глава 49.1 Трудового кодекса о дистанционной работе сложна для применения, поэтому ей пользуются минимальное количество сотрудников и работодателей. По данным Росстата, в 2019 году из 67,1 миллиона занятых лишь 30 тысяч человек работали на основе трудового договора о выполнении работы на дому с использованием сети Интернет. До пандемии временная удалённая занятость была основана чаще всего на устных договоренностях руководителя и его подчинённых. Из судебной практики известны ситуации, когда недобросовестные работодатели в конфликтной ситуации фиксировали временную удалёнку как прогул.

Чтобы этого избежать и обеспечить права работников и работодателей в полной мере, предлагается усовершенствовать нормы Трудового кодекса.

В «Единой России» рассчитывают, что поправки в Трудовой кодекс РФ об удалённой и дистанционной работе вступят в силу с 2021 года, сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«До каникул мы его принимаем в первом чтении. Дальше он уходит на обсуждение в регионы: это закон совместного ведения — позицию должны сформулировать региональные парламенты. В осенней сессии второе и третье чтения. Мы хотим, чтобы с 1 января 2021 года он заработал», — заявил Турчак.

Он отметил, что после рассмотрения в первом чтении запланировано широкое всенародное обсуждение документа — все поступившие предложения граждан и регионов будут учтены в поправках ко второму чтению.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, фракция при принятии проекта в первом чтении инициирует постановление Госдумы, в котором будут обозначены направления доработки законопроекта. Он подчеркнул, что у профсоюзов и работодателей зачастую разное видение, поэтому важно найти баланс между участниками трудовых отношений.

Работать можно будет где угодно

Над концепцией документа трудилась четырёхсторонняя рабочая группа с участием экспертов от партии, ФНПР, РСПП и Минтруда, сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Все вопросы, связанные с дистанционным трудом, предлагается объединить в одной главе — в первую очередь для удобства граждан.

Предусматривается полная замена бумажного документооборота электронным, но если работнику или работодателю важно получить документы на бумаге, то это будет возможно. По просьбе работодателей предложено отменить такое подтверждение трудовых отношений, как цифровая подпись. «Сегодня она стоит от 4000 рублей, есть сложности в её получении и это было тормозом для перехода на более современное взаимодействие», — пояснил Исаев. Подтверждением будет являться любой достоверный способ, определённый сторонами.

Также из Трудового кодекса исключат требование указывать рабочее место в договоре «Дистанционный работник может работать где угодно, это его личное дело», — считает депутат. При этом закрепляется, что при переводе на удалёнку нельзя понижать людям зарплату и что работник имеет право на свободное время. Сотрудник и работодатель смогут утвердить график взаимодействия, где будет оговариваться время работы, срок ответа на звонки и сообщения. При этом предлагается установить, что сверхурочный труд должен оплачиваться в полуторном размере первые два часа и в двойном — последующие часы.

Максимально защищаются права дистанционных работников при увольнении. Сейчас основания для этого формулируются в трудовом договоре, что часто приводит к дискриминации граждан. Чтобы избежать этого, предлагается установить, что расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя можно будет только на общих основаниях.