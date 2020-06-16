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«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с ЕфремовымФото: Мария Девахина / РИА Новости

Коллектив театра «Современник» воззвал к великодушию и попросил не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщается на сайте театра.

«Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — говорится в официальном комментарии учреждения.

В «Современнике» отметили, что Ефремов «был и остается неотъемлемой частью театра». Там пожелали актеру душевной стойкости, а семье погибшего — сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память.

В заключение театр призвал каждого беречь себя.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Позднее актер записал видеообращение, в котором предложил семье погибшего по его вине водителя помощь и заявил о «конце Ефремова». Родные Захарова предложение актера отвергли.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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