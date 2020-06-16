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Стало известно время начала трансляции парада Победы

Стало известно время начала трансляции парада ПобедыФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трансляция военного парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнется 24 июня в 10 утра по московскому времени. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на анонсы российских телеканалов.

Отмечается, что на 22:00 запланирован показ праздничного салюта.

Ранее 15 июня сообщалось, что более десяти российских городов отменили парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запланированный на 24 июня. К настоящему моменту известно, что мероприятие не состоится в Якутске, Челябинске и Пензе, Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском, а также Белгородской, Курской, Орловской областях и Пермском крае.

В конце мая стало известно, что президент Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин в мае рассказал, что для жителей города свободного доступа к Красной площади в день парада не будет.

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По материалам: lenta.ru

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