Стартовал Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма

Алексей Вольцев

Начался прием заявок на участие в первом Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. О целях и задачах проекта, призванного вывести экологический туризм на новый уровень, читайте в нашем материале.

ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ

16 июня стартовал первый Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. Проект инициирован и реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке министерств по развитию Дальнего Востока и Арктики, природных ресурсов, экономического развития, сельского хозяйства, а также Ростуризма.

Как рассказала в ходе онлайн-конференции генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, за последние три года только 12% населения России посетили национальные парки и заповедники. Причин тому причин несколько: это дорогие пакетные решения и их недостаточность, нехватка информации об экомаршрутах, дефицит транспортной инфраструктуры и ряд федеральных ограничений, мешающих приходу в этот сектор частному бизнесу.

«К тому же до сих пор национальные парки и заповедники выполняют охранную функцию нежели работают на привлечение туристов», - подчеркнула она.

В АСИ считают, что настало время изменить подход к экологическому туризму, и заявленный конкурс как раз может создать «фундамент для комплексного и серьезного подхода развития туристксо-рекреационных кластеров, связанных с экотуризмом».

«Задача нашего проекта – показать, как можно заниматься привлечением туристов с учетом антропогенной нагрузки территорий. В каждом случае это индивидуальный подход, исходя из биоразнообразия и допустимой нормы туристического потока территории», - отметила Светлана Чупшева. Руководитель АСИ напомнила, что в РФ 11 природных объектов, включенных в список ЮНЕСКО.

По словам г-жи Чупшевой, до запуска конкурса была проделана большая подготовительная работа: изучена международная практика, законодательство, возможности для бизнеса, привлечены эксперты и смежные министерства и ведомства.

Как подчеркнула Светлана Чупшева, партнеры конкурса среди которых министерства и в частности Ростуризм, «кратно увеличивают возможности проекта», поскольку на одной территории консолидируются усилия и возможности федеральных и региональных программ, бизнеса и инвесторов, создания новых рабочих мест и привлечения населения.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ

Конкурсную комиссию возглавил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, кризис, вызванный пандемией, и больно ударивший по многим нашим традиционным укладам, одновременно открыл и «окно возможностей» для экологического туризма на территории России.

«Новые экологические маршруты, которые позволят не только побывать на уникальных природных объектах, но и дадут возможность своими глазами увидеть редких представителей флоры и фауну, без сомнения, будут пользоваться гарантированным успехом у наших граждан», - считает он.

Г-н Иванов подчеркнул, что претендовать на победу в конкурсе смогут проекты, в которых будет синергия экономики и экологии.

«Основное условие – утилизация отходов. Это должна быть самая современная и качественная система. Без этого проекты рассматриваться не будут», - отметил он.

По словам Светланы Чупшевой, среди основных критериев отбора проектов – командный подход, экономически обоснованная финансовая модель проекта, привлечение турпотока, просчитанная антропогенная нагрузка.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЗОВУТ В ОКТЯБРЕ

О том, как будет проходить конкурс и отбор проектов рассказала заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова. К оценке проектов привлекут как конкурсную комиссию, так и группу профессиональных экспертов. Участниками конкурса выступают междисциплинарные региональные команды, в составе которых представители региональных властей, ответственные за экономику и природно-охранную деятельность, представители муниципальных образований и руководители природных охраняемых территорий.

Дополнительный балл получат те территории, которые могут вовлечь в свою команду представителей малого и среднего предпринимательства.

На подготовительном модуле командам предстоит выполнить конкурсное задание. После чего конкурсная комиссия выберет из большого количества команд только ТОП-30 территорий, которые отправятся на акселерационную программу. В рамках акселератора участники будут строить экономические модели, социально-экономические эффекты, проводить экспресс-анализ территорий.

«Наша задача – интегрировать природные территории в экономику регионов», - подчеркнула г-жа Захарова.

На втором этапе выберут ТОП-10 территорий, которые и станут пилотными проектами по развитию экологического туризма. На всем протяжении будет работать краудсорсинговая платформа, которая позволит вовлечь в процесс оценки этих проектов вех желающих.

Первый этап отбора, по итогам которого выберут ТОП-30 территорий, продлится до 28 июля. Победителей – ТОП-10 проектов – назовут по итогам второго этапа 16 октября.

Как сообщила Светлана Чупшева, уже в конце года появится возможность посмотреть готовые решения на нескольких территориях.