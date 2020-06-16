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Страны Африки призвали ООН расследовать "системный расизм" и жестокость полиции в США

Страны Африки призвали ООН расследовать "системный расизм" и жестокость полиции в США

Африканские страны призывают ООН расследовать проблему расизма в США.

В проекте резолюции, который оказался у Reuters, выражена тревога в связи с недавними случаями "жестокого обращения с мирными демонстрантами, защищающими права африканцев и лиц африканского происхождения". 

Буркина-Фасо вместе с другими странами призывает создать независимую международную комиссию по расследованию, которая должна изучить факты и обстоятельства, связанные с системным расизмом, нарушениями прав человека и злоупотреблениями в отношении африканцев и людей африканского происхождения в Соединенных Штатах Америки и других частях света. В частности, эта комиссия должна изучить реакцию федеральных и местных властей на мирные протесты, "включая предполагаемое применение чрезмерной силы против протестующих, случайных прохожих и журналистов". 

Резолюция призывает США сотрудничать во время расследования, результаты которого появятся в течение года.

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По материалам: uposters.ru

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