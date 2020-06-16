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Тимошенко заявила, что будет обжаловать меморандум с МВФ

Тимошенко заявила, что будет обжаловать меморандум с МВФ
Каждым пунктом меморандума с Международным валютным фондом власть сдает национальные интересы и продолжает "политику распродажи Украины". "Батькивщина" будет оспаривать это в суде.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

"Наша команда начинает глубокую внутренациональную экспертизу меморандума с МВФ по разделам. Мы будем доказывать, в том числе и в судах, что это сдача суверенитета Украины. На этой неделе ставится восемь лоббистских законов на выполнение меморандума. Мы не дадим вам опорочить суверенитет Украины. Мы будем бороться против таких вещей. Управляйте страной, а не сдавайте ее национальные интересы", - сказала Тимошенко.
Председатель "Батькивщины" также заверила, что депутаты партии будут обращаться в Конституционный суд, чтобы "все, что будет принято по этому меморандуму, признали неконституционным".

"В документе, по сути, уничтожаются наши государственные банки, распродается земля, стратегическая собственность государства. Здесь передается в управление иностранным комиссиям формирования Высшего совета правосудия, речь идет о продолжение медицинской реформы. Здесь речь идет об оптимизации системы образования, а это означает, что будут сокращаться сети школ. Здесь говорится о снижении заработной платы преподавателям, профессорам, доцентам, здесь объявляется автономия Национального банка от государства... Но мы будем информировать общество о каждом шаге властей, направленный на разрушение независимости страны, и не позволим продолжать эту политику и дальше", - подытожила Тимошенко.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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