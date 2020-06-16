ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты
"Дополнить перечень социальных вычетов по НДФЛ... на авиационные перелеты граждан РФ по территории РФ. Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков", - говорится в письме (имеется в распоряжение РИА Новости).
В числе возможных мер также установление ставки НДС 0% на все внутренние авиаперевозки, включая перевозки через аэропорты московского авиационного узла с 1 июня 2020 года до 31 декабря 2029 года. Кроме того, ТПП предлагает предоставить право на отсрочку или рассрочку уплаты ряда налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.
Росстатом, а не на фиксированные 5%.
ТПП предлагает повысить с 2,08 до 3,5 значения коэффициента суммы акциза, начисленной при получении авиакеросина налогоплательщиком, и повысить значение коэффициента до 5 в отношении количества керосина, приобретенного в аэропортах данных регионов.