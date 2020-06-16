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ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты

ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты
Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в письме замминистру финансов Алексею Сазанову предложил ввести дополнительные меры поддержки авиаотрасли РФ на фоне ситуации с коронавирусом, включая налоговый вычет за внутренние авиаперелёты.

"Дополнить перечень социальных вычетов по НДФЛ... на авиационные перелеты граждан РФ по территории РФ. Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков", - говорится в письме (имеется в распоряжение РИА Новости).

В числе возможных мер также установление ставки НДС 0% на все внутренние авиаперевозки, включая перевозки через аэропорты московского авиационного узла с 1 июня 2020 года до 31 декабря 2029 года. Кроме того, ТПП предлагает предоставить право на отсрочку или рассрочку уплаты ряда налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.


Росстатом, а не на фиксированные 5%.

ТПП предлагает повысить с 2,08 до 3,5 значения коэффициента суммы акциза, начисленной при получении авиакеросина налогоплательщиком, и повысить значение коэффициента до 5 в отношении количества керосина, приобретенного в аэропортах данных регионов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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