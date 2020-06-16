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ТПП предложила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая

ТПП предложила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая
Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил замминистра финансов Алексею Сазанову установить заградительные пошлины на средства индивидуальной защиты из Китая. Предложения главы палаты в проект основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов есть в распоряжении РИА Новости.

Так, среди мер по развитию производства средств индивидуальной защиты Катырин предлагает "установить заградительные пошлины на готовые изделия из Китая (медицинские маски, респираторы, медицинская одноразовая одежда)". В то же время, предлагается установить льготные нулевые пошлины и ставку НДС в размере 0% на импорт линий производства СИЗ, комплектующх и запасных частей для линий и материалов для производства СИЗ.

"Низкокачественные дешевые товары СИЗ из Китая, заполняя в период пандемии российский рынок, не позволяют российскому производству набирать мощности и стабильно конкурировать на этом рынке. Данные меры позволят повысить качество СИЗ, сократить дефицит товара. Для промышленности - увеличить внутреннее производство, мощную отрасль и стабильный сбыт для производителей", - говорится в пояснении к предложению. Для государства, по мнению ТПП, это поможет сформировать национальные резервы, увеличить количество рабочих мест, поступления налогов, страховых и пенсионных взносов.

ТПП также предложила освободить от НДС отечественное сырье, материалы и комплектующие, применяемые в производстве медицинских изделий. "Учитывая высокую конкурентоспособность отечественных медицинских изделий, наличие мощностей по производству диагностического, терапевтического оборудования и приборов, в том числе для обеспечения контрактов жизненного цикла, данные меры помогут поддержать и наращивать отечественное производство медицинских изделий, что является вопросом национальной безопасности", - уверен глава ТПП.


Кроме того, это позволит повысить конкурентоспособность российской медтехники с точки зрения стоимости, а также сократит расходы системы здравоохранения всех уровней на закупки для оснащения лечебных учреждений современной медтехникой, что в результате позволит оснастить большее число объектов, полагают в палате.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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