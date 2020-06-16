ТПП предложила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая
Так, среди мер по развитию производства средств индивидуальной защиты Катырин предлагает "установить заградительные пошлины на готовые изделия из Китая (медицинские маски, респираторы, медицинская одноразовая одежда)". В то же время, предлагается установить льготные нулевые пошлины и ставку НДС в размере 0% на импорт линий производства СИЗ, комплектующх и запасных частей для линий и материалов для производства СИЗ.
"Низкокачественные дешевые товары СИЗ из Китая, заполняя в период пандемии российский рынок, не позволяют российскому производству набирать мощности и стабильно конкурировать на этом рынке. Данные меры позволят повысить качество СИЗ, сократить дефицит товара. Для промышленности - увеличить внутреннее производство, мощную отрасль и стабильный сбыт для производителей", - говорится в пояснении к предложению. Для государства, по мнению ТПП, это поможет сформировать национальные резервы, увеличить количество рабочих мест, поступления налогов, страховых и пенсионных взносов.
ТПП также предложила освободить от НДС отечественное сырье, материалы и комплектующие, применяемые в производстве медицинских изделий. "Учитывая высокую конкурентоспособность отечественных медицинских изделий, наличие мощностей по производству диагностического, терапевтического оборудования и приборов, в том числе для обеспечения контрактов жизненного цикла, данные меры помогут поддержать и наращивать отечественное производство медицинских изделий, что является вопросом национальной безопасности", - уверен глава ТПП.
Кроме того, это позволит повысить конкурентоспособность российской медтехники с точки зрения стоимости, а также сократит расходы системы здравоохранения всех уровней на закупки для оснащения лечебных учреждений современной медтехникой, что в результате позволит оснастить большее число объектов, полагают в палате.