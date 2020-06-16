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Трамп объявил о грядущей реформе полиции

Трамп объявил о грядущей реформе полицииДональд Трамп Фото: YURI GRIPAS / Reuters

Президент США Дональд Трамп подпишет исполнительный указ, целью которого станет реформа полиции на фоне охвативших страну протестов после смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания сотрудниками органов. Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленные чиновники сообщили, что она будет направлена на то, чтобы мотивировать полицейские департаменты использовать современные стандарты в области применения силы. В рамках данной инициативы будет налажена более тесная связь между полицией в разных городах, чтобы избежать найма на работу сотрудников с запятнанной репутацией.

Планируется также укрепить сотрудничество между правоохранительными органами и социальными службами. Социальные работники будут привлекаться к работе над делами, связанными с наркозависимыми и бездомными.

Ранее Трамп назвал четыре меры, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию с беспорядками в стране. В первую очередь он указал на то, что власти будут работать над экономическим благополучием меньшинств — увеличением их доступа к капиталам для малого бизнеса. Также президент пообещал заняться проблемой неравного доступа к медицинским услугам в среде меньшинств.

25 мая Флойд был арестован возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре после ареста мужчина скончался. После его гибели десятки городов США охватили акции протеста. В некоторых случаях протесты сопровождались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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