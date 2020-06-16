Трамп заявил о сокращении числа американских военных в Германии до 25 тыс.

Алексей Вольцев

США, у которых сейчас 52 тыс. военнослужащих находятся в Германии, сократят численность этого контингента до 25 тыс. человек. Об этом в Белом доме заявил американский лидер Дональд Трамп, выступление которого транслировали телеканалы.

Он заявил, что на зарплаты военным уходят большие деньги из бюджета, но Вашингтон более не видит смысла содержать столь большой контингент в Германии, которая не платит по долгам перед НАТО, но «платит России за энергоресурсы».

«Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы? Предполагается, что мы должны защищать ее от России. Но так не пойдет. Мы сократим численность до 25 тыс. военнослужащих», — заявил Трамп.

Он раскритиковал Берлин за недостаточные, по его мнению, траты на поддержание коллективной обороны НАТО. Трамп говорит, что Германия платит сейчас 1% от ВВП, а должна, по его словам, направлять 2%.

Как уже сообщало ИА Newstes, большинство военных сил США в Германии — это подразделения поддержки и логистики. Они дислоцируются не только для того, чтобы проецировать силы на восточный фланг НАТО — т. е. против России, но и в другие районы, такие как Ближний Восток или даже Арктика. Германия в современной военной стратегии США — это своего рода логистический и тренировочный центр — платформа, расположенная в центре Европы, идеально подходящая для проекции силы, размещения логистических подразделений и поддержки.

Эти подразделения находятся в Германии не для защиты Германии, но являются частью американского вклада в НАТО. Эти формирования также позволяют реализовать стратегию национальной обороны США на Ближнем Востоке и в Африке.