Туроператорам вчетверо снизили взносы в фонды персональной ответственности

Анастасия Иванова

Распоряжением правительства 1555-р от 13 июня скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности (ФПО). Такое решение принято для того, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с распространением коронавируса.

Согласно тексту распоряжения, подписанного премьером Михаилом Мишустиным и опубликованного 16 июня на сайте правительства РФ, размер ежегодного взноса туроператоров выездного туризма за 2020 год в фонд персональной ответственности (ФПО) составит 0,25% от общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2019 год.

Напомним, ранее действовала норма, согласно которой туроператоры платили в ФПО 1% от общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. Таким образом, в связи с пандемией коронавируса размер взноса в фонды персональной ответственности для туроператоров снижен вчетверо.

Обязанность создавать фонды персональной ответственности появилась у туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в 2017 году. Такие фонды формируются для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору. Отчисления рассчитываются исходя из общей цены туристского продукта за предыдущий год.