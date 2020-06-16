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Умные камеры будут следить за всеми школьниками России

Умные камеры будут следить за всеми школьниками России

Во всех школах России появятся камеры видеонаблюдения, имеющие функцию распознавания лиц, пишут «Ведомости».

По информации издания проект реализует структура госкорпорации «Ростех», заказчиками выступают региональные департаменты образования. По оценкам газеты, стоимость контрактов на закупку и установку оборудования составляет более 2 миллиардов рублей.

Камеры слежения установят внутри (в коридорах, залах, на лестницах) и снаружи (по периметру) школ и подключат к платформе, имеющей возможности компьютерного зрения с дополнительно интегрированным модулем распознавания лиц. Это поможет отслеживать время прихода и ухода ребенка, выявлять присутствие посторонних в учебном заведении и обеспечивать безопасность учащихся.

Сообщается, что такие системы уже появились в 1608 школах России. В дальнейшем видеонаблюдением будет охвачено более чем 43 тысячи школ.

Ранее сообщалось, что в России разработаны системы для отслеживания соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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