В «Академии талантов» Санкт-Петербурга завершилась первая дистанционная профильная смена

Влада Некрасова

На базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей ГБНОУ «Академия талантов» прошла первая дистанционная профильная смена, сообщает пресс-служба вуза.

В режиме онлайн школьники 8–11-х классов прошли обучение по программе «Литературное творчество: не выходя из комнаты». 60 учащихся тренировались в написании художественных текстов в различных жанрах. Многие из ребят уже были участниками профильных смен регионального центра и образовательных программ Образовательного центра «Сириус» и имеют опыт творческих погружений.

Ведущими смены выступили педагоги и кураторы Образовательного центра «Сириус» (Сочи) Вадим Пугач, доцент кафедры педагогики СПбГУ, кандидат педагогических наук, член Союза писателей Санкт-Петербурга, и Римма Раппопорт, преподаватель русского языка и литературы. На литературных семинарах «Миф о чуме», «Маскарад во время чумы», «Пир во время чумы», «Город и чума» они рассказывали о феномене классических произведений, повествующих об эпидемии и ее последствиях. Участники смены знакомились с основными авторскими приемами, средствами художественными выразительности и историей создания мировых литературных шедевров, исследующих влияние эпидемии (болезни) на жизнь человека или даже государств. Практическим результатом работы участников программы стали «самоизоляционные письма», которые школьники не только написали, но и визуализировали благодаря занятиям в мастерской иллюстрации.