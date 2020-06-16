В августе стартует запись детей в амурский технопарк «Кванториум-28»

Анастасия Иванова

В августе стартует запись детей в амурский технопарк «Кванториум-28», сообщает информационное агентство «Порт Амур».

Предполагается, что процесс займет две недели — с 24 августа по 4 сентября. Площадка в Благовещенске готова принять более 150 школьников, в Свободном – 100 человек.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.