В Белоруссии задержали друга претендента на пост президента Бабарико

Лидия Мартынова

Штаб претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что задержана и помещена в СИЗО КГБ член инициативной группы политика и друг его семьи Светлана Купреева.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.

"Светлана Купреева была задержана у себя дома утром в четверг, 11 июня. В квартире в присутствии 81-летней матери Светланы начали проводить обыск, а саму Светлану, без вещей и сменной одежды, увезли работники ДФР (департамент финансовых расследований - ред.). Вечером подруге Светланы сообщили по телефону, что Светлана задержана и будет находиться в СИЗО КГБ", - говорится в сообщении на сайте штаба.

Отмечается, что 12 июня "Купреева была допрошена, но из СИЗО не освобождена". "По истечении 72 часов ее также не выпустили, что может означать лишь то, что была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом о заключении под стражу ДФР не уведомил ни мать, ни кого-либо из друзей Купреевой. Передать Светлане в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания", - заявили в штабе.