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В Чувашии прошел международный семинар об особенностях преподавания русского языка как иностранного

В Чувашии прошел международный семинар об особенностях преподавания русского языка как иностранного

В Чувашском государственном педагогическом университете состоялся дистанционный международный научно-практический семинар «Грамматический аспект в преподавании русского языка как иностранного».

Организаторы – ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Россия) и Термезский филиал Ташкентской медицинской академии (Республика Узбекистан). Мероприятие было организовано с целью повышения компетентности научно-педагогических работников в области преподавания русского языка как иностранного.

В работе научной площадки приняли участие 33 научно-педагогических работника из городов Термеза и Ташкента и 10 представителей Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.

Участниками были заслушаны доклады на темы «Формирование лингвистических компетенций при изучении грамматической категории падежа на занятиях по русскому языку как иностранному» и «Изучение русского глагола на основе художественного текста».

# Общество
По материалам: edu.ru

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