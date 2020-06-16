В Екатеринбурге на территории коронавирусной больницы произошел пожар

Вадим Карасев

Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге загорелось здание областной клинической больницы №1. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

По утверждению очевидцев, они слышали два взрыва перед тем, как с территории больницы повалил дым. В этом медицинском учреждении проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.

На место ЧП выехали семь пожарных расчетов.

Позднее выяснилось, что на территории больницы загорелся припаркованный автомобиль. Его уже потушили. О жертвах или пострадавших не сообщается. В МЧС пояснили, что н пожар было направлено большое число спасателей, поскольку больница является социально значимым объектом.