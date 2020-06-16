В ФРГ указали Трампу на прикрываемую "защитой от РФ" цель США

Вадим Карасев

Эмили Хабер, представляющая интересы Германии в США в качестве посла, прокомментировала возмущенное заявление главы Белого дома Дональда Трампа о сотрудничестве ФРГ с РФ.

Дипломат заявила, что слова лидера США о том, что нахождение американских войск в Германии призвано защищать страну от России, тогда как официальный Берлин готов платить миллиарды долларов Москве за энергию, не соответствуют действительности.

Хабер указала на то, что американский контингент находится в Германии для обеспечения трансатлантической безопасности и также для возможности Вашингтона демонстрировать мощь американских вооруженных сил в Азиатском и Африканском регионах, сообщает РИА Новости.

Президент США ранее крайне негативно высказался о российско-германский отношения в сфере поставок газа и пригрозил сократить численность военнослужащих США на германской территории в случает отказа платить за их присутствие.