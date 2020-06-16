В Госдуме оценили предложение сократить новогодние каникулы

Влада Некрасова

Несколько дополнительных рабочих дней за счет сокращения новогодних праздников в 2021 году не позволят восстановить российскую экономику, кроме того, убытки могут понести отрасли, получающие прибыль именно во время праздников, заявил РИА Новости глава комитета по труду и соцполитике #icon-graphic [i][/i]Проголосовали:823111:59

"Экономику мы не восстановим, благодаря тому что появится дополнительно пять рабочих дней. Потом, не надо забывать, что многие сферы, пострадавшие во время пандемии, которые не могли предоставлять свои услуги, - тот же общепит - как раз во время праздников зарабатывают гораздо больше. Здесь надо все взвешивать, в любом случае баланс рабочих и нерабочих дней должен сохраняться", - сказал Нилов.

Он также предположил, что граждане негативно отреагируют на попытку "забрать у них праздники".