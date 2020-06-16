В Госдуме одобрили во втором чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации»

Анастасия Иванова

Комитет Госдумы по образованию и науке единогласно одобрил законопроект «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» во втором чтении.

Президент России Владимир Путин в мае 2020 года внес в Госдуму поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно документу само определение «воспитание» существенно расширится и дополнится, в том числе патриотической составляющей.