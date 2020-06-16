В Ингушетии в перестрелке погибло 4 человека

Вадим Карасев

Во вторник, 16 июня, в Ингушетии в результате перестрелки, возникшей на почве бытового конфликта, погибло четыре человека, в том числе, один сотрудник полиции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в органах правопорядка Ингушетии.

Информагетство отмечает, что сначала была информация об одном погибшем и еще о четырех людях с огнестрельными ранениями.

По информации источника причиной конфликта в Назрани мог стать спор из-за земельного участка.

Новостное агентство связалось с представителем экстренных служб Ингушетии, который уточнил, что в перестрелке, возникшей на почве бытового конфликта, погибли сотрудник Росгвардии и полицейский.

Он также сообщил, что есть еще несколько человек, получивших ранения. Их количество уточняется.

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