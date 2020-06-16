В Калининграде отложили начало сезона, но загрузка отелей уже достигла 90%

Анастасия Иванова

Об этом «Вестнику АТОР» сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Чиновник озвучил новые даты полноценного старта сезона и обозначил причины прироста загрузки. Туроператоры поделились своими данными по динамике спроса и сориентировали по ценам на направлении.

НАЧАЛО СЕЗОНА В КАЛИНИНГРАДЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Старт полноценного летнего сезона в Калининграде, предполагающий максимальную либерализацию карантинных мер, был запланирован на 15 июня.

«Однако сроки пришлось сдвинуть. Новые ориентировочные даты запуска турсезона в области – период с 22 по 26 июня. Мы рассчитываем, что с этого времени туристам, прибывающим в Калининград, не придется проходить обязательный двухнедельный карантин. А вот тест на коронавирус пока будет необходим. Если туристы будут приезжать без этой справки, придется проходить через обсерватор», - рассказал Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области.

ЧАРТЕРНАЯ ПРОГРАММА «БИБЛИО-ГЛОБУСА» В КАЛИНИНГРАД НЕ СТАРТУЕТ В НАМЕЧЕННЫЙ СРОК

В связи с тем, что карантинные меры в регионе пока не сняты, туроператору «Библио Глобус» тоже пришлось сдвинуть даты запуска чартерной программы в Калининград. Напомним, туроператор – единственный из игроков, кто заявил о формировании туров на базе чартерной перевозки в этот регион (авиакомпания «Россия»).

Планировалось, что чартеры в Калининград полетят с 3 июня, однако позже сроки были сдвинуты на 17 июня. Сейчас в связи с продлением старта сезона планы туроператора вновь были пересмотрены. Согласно последней информации на сайте компании, старт полетной программы перенесен на 24 июня.

Недельный пакетный тур с вылетом в эту дату можно забронировать за 15933 р. на двоих (гостиница 3*, без питания). Туры с питанием «завтраки» на 7 дней в отели 3* (номера стандартной категории) у «Библио-Глобуса», судя по системе бронирования, в основном стоят от 18 до 36 тыс. р. за двоих.

Другие игроки – ANEX Tour, «Интурист», «Дельфин», «Алеан», «Мультитур», PEGAS Touristik – формируют свои туры в Калининград на базе регулярной перевозки либо предоставляют только наземное обслуживание. При этом ценник на туры остается привлекательным. Эксперты напоминают, что в нынешних условиях сложилась парадоксальная ситуация: билеты на регулярные рейсы иногда могут стоить дешевле, чем на чартер или быть ненамного дороже.

Свои программы в Калининград уже заявили «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Utair и др. К примеру, билеты на рейсы «Победы» из Москвы в Калининград и обратно с датой вылета в конце июня можно купить за 11,5 тыс. руб. на человека.

Пакетные туры на этой перевозке весьма привлекательны по цене. Например, новинка «Интуриста» – туры, сформированные на перевозке а/к «Победа» с актуализированной стоимостью. За 7-дневный тур туроператор просит 28 тыс. 639 руб. на двоих.

«Спрос на туры в Калининградскую область в этом году вырос. Основной интерес туристов в рамках наших продаж приходится на экскурсионный продукт с перелетом», – рассказали в пресс-службе ANEX Tour. Стоимость такого тура у этого туроператора – от 45 тыс. руб. на 8 дней на двоих. Пакетный тур без экскурсий стоит от 27 тыс. руб. на неделю на двоих (размещение в отеле 3*).

Под летний сезон ANEX Tour увеличил количество пакетных предложений с вылетами из 13 городов РФ. Помимо этого, в ассортименте есть только наземное обслуживание (проживание и экскурсионные маршруты без перелета).

Вариантов экскурсионных программ более 10, некоторые из них – авторские, два эксклюзивных маршрута этого лета – «Калининградский вояж» и «Восточно-прусские провинции», продолжительностью 8 дней.

ОТЕЛИ КАЛИНИНГРАДА ЗАГРУЖЕНЫ НА 90%

Андрей Ермак утверждает: регион уже ощущает на себе положительное влияние выхода на направление с чартерными программами туроператора «Библио Глобус» и интерес со стороны других крупных игроков.

«Отели в прибрежной зоне на июль – август уже загружены на 90%, о хорошей загрузке отчитываются и отели самого Калининграда. Многие живут в Калининграде и отдыхают, например, в Светлогорске, расстояние - всего 35 км, а до Зеленоградска еще ближе – 25 км. Отмечу, что многие отели в Калининградской области не закрывались», – рассказал Андрей Ермак.

По словам г-на Ермака, загрузку обеспечивают как туристы из других регионов, так и местные жители, которые в большинстве своем в этом сезоне предпочтут отдыхать в своем регионе.

Бронируют отели они как через туроператоров, так и самостоятельно. «Калининград всегда был направлением, скорее, для индивидуального туризма», – говорит г-н Ермак.

ЭКСПЕРТ: СПРОС НА КАЛИНИНГРАД СДЕРЖИВАЕТСЯ НЕРАЗБЕРИХОЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Туроператоры, работающие на направлении, в целом в оценках спроса не так оптимистичны.

«Да, спрос есть, но он не взрывной и таковым этим летом не будет ни на одном направлении. При этом мы не говорим о «снижении интереса» к региону! Все дело в том, что туристы втянуты в игру со временем, и эта шумиха и неразбериха вокруг карантинов и ограничений не позволяет им планировать отдых», – говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин».

Г-н Ромашкин полагает, что российские курорты не смогут в этом году получить значительный приток внутренних туристов по аналогии с 2016 годом, когда закрытые одновременно Турция и Египет принесли внутренним курортам дополнительно 2 млн. туристов.

Тогда российские курорты, по словам Сергея Ромашкина, успели подготовиться к приему гостей, не было неизвестности. А сейчас сложились условия, когда рынок не может влиять на ситуацию. Учитывать стоит и тот момент, что половину летнего сезона курорты, по большому счету, уже потеряли, а это важно для сезонных направлений.

По словам экспертов, этим летом большее количество туристов получат те регионы, которые первыми запустят полноценный туристический сезон.

ДЕФИЦИТА НОМЕРОВ В ОТЕЛЯХ КАЛИНИНГРАДА НЕТ

Что касается информации о высоких показателях загрузки отелей Калининградской области, то, по словам экспертов, вероятно, это номинальные бронирования.

«Известно, что в среднем из 100% заявок (особенно, если речь идет о частных бронированиях через онлайн-платформы), реальными остаются лишь порядка 30%. А в этом году – тем более. Мы видим, что полетные программы могут перенести в связи с ухудшением эпидобстановки, поэтому туристы опасаются платить деньги за туры, они лишь пока планируют», – поясняет Сергей Ромашкин.

В ANEX Tour подтверждают эти данные. «Принимающая компания в Калининграде оперативно подтверждает все выбранные номера и участие в сборных турах. Ранее с отказами из-за закрытия квот в гостиницах мы не сталкивались, дефицит номерного фонда на нашей работе не отражается. Можно отметить, что по экскурсионным турам наибольшее количество бронирований сейчас приходится на сентябрь», – заключили в ANEX Tour.