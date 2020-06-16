В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России

Влада Некрасова

Калининградские пограничники задержали 45-летнего гражданина Литвы, который незаконно пересёк государственную польско-российскую границу в Нестеровском районе Калининградской области, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.

"Калининградские пограничники 16 июня 2020 года в Нестеровском районе задержали 45-летнего гражданина Литовской Республики, который незаконно пересёк границу. Нарушитель, находясь на территории Польши, несмотря на предупреждающие знаки, пересек государственную границу РФ и был задержан пограничным нарядом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителя задержали на 48 часов. Предстоит выяснить цель его визита на территорию России, после чего задержанного привлекут к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Италии, который незаконно пересек российско-польский участок госграницы.