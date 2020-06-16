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В комитете Госдумы по обороне встали на защиту Киркорова, снявшего ролик о десантнике-гее

В комитете Госдумы по обороне встали на защиту Киркорова, снявшего ролик о десантнике-гее

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.

Певец снялся в ролике программы #вмаскешоу телеканала СТС, где он предстал в образе десантника. Как писал Ruposters, это вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова.

"Честно говоря, я вообще не совсем понял, в чем претензия к этому славному безобидному певцу", - заявил Шерин в Instagram.

Депутат напомнил о принятом несколько лет назад закону, по которому синие береты теперь носят все представители Воздушно-космических сил. Он также подчеркнул, что сам является кадровым офицером ВДВ и окончил Рязанское десантное училище.

"Если кто-то в юморе не разбирается, то, наверное, надо было меньше бить об голову бутылки во время показательных выступлений", - заключил Шерин.

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По материалам: uposters.ru

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