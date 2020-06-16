В конфликте на границе Индии и Китая погибли десятки солдат

Вадим Карасев

Архивное фотоФото: Dar Yasin / AP

Десятки солдат индийской армии погибли во время перестрелки в Ладакхе на границе Индии и Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Индии.

Отмечается, что 17 тяжелораненых военнослужащих скончались. До этого была подтверждена смерть еще троих. Известно, что сейчас обе стороны покинули место столкновения.

Перед этим индийское агентство ANI сообщило о 43 пострадавших китайцах (погибшие и тяжелораненые). Представители Дели считают, что перестрелка произошла в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво.

Ранее стало известно, что на спорной границе между Индией и Китаем произошла вооруженная стычка. Стороны обвиняют друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.