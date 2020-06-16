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В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО

В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТОДмитрий ПесковФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. Так на происходящее отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 16 июня.

12 июня Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса (НАТО).

# Россия
По материалам: lenta.ru

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