В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. Так на происходящее отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 16 июня.

12 июня Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса (НАТО).