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В Липецкой области стартовал онлайн-проект «Территория осознанного родительства «неИДЕАЛЬНЫЙ родитель»

В Липецкой области стартовал онлайн-проект «Территория осознанного родительства «неИДЕАЛЬНЫЙ родитель»

В Липецкой области 15 июня стартовал онлайн-проект «Территория осознанного родительства «неИДЕАЛЬНЫЙ родитель», сообщает Управление образования и науки Липецкой области.

На протяжении трех летних месяцев на интернет-портале «Родительство от А до Я» будут работать интерактивные площадки, где родители смогут получить лучшие советы от психологов по воспитанию детей и общению с ними.

Также 15 июня начала свою работу виртуальная площадка «Родитель#PROсебя».

Ежедневно на интернет-портале будет работать психологический кинозал. Также откроется библиотека заботливых родителей, в которой все желающие смогут найти подходящую литературу по развитию и воспитанию детей. Появятся рубрики «Вопрос» и «Ответ».

Во время онлайн-проекта будет запущен челлендж «Когда я был ребенком…». Родителям предложат поделиться воспоминаниями и разместить свою детскую фотографию с хештегами: #когдаябылребенком48, #территорияосознанногородительства48, #неидеальныйродитель48.

В июле заработает новая виртуальная площадка «Дети RAR: архив о детях», в рамках которой родители узнают об особенностях развития детей с рождения и до 18 лет, а в августе родители будут разбираться в правилах эмоционального воспитания на площадке «Turbo_чувства».

На протяжении всего онлайн-проекта в формате реального времени и на портале в рубрике «Активности» будет размещена информация о различных мероприятиях, проводимых для родителей Липецкой области: мастер-классах, творческих мастерских и др. Принять участие в проекте можно будет в группах «Центр СемьЯ» и «Образование и наука в Липецкой области» в социальной сети «ВКонтакте».

# Общество
По материалам: edu.ru

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