В ЛНР снова ранен мирный житель

Алексей Вольцев

Во время утреннего обстрела села Березовское 16 июня пострадал мирный житель, которого госпитализировали с осколочными ранениями и открытой черепно-мозговой травмой. Согласно официальной информации Народной милиции (НМ) ЛНР, из вооружения БМП-2 также был обстрелян поселок Донецкий, а по словам мирных жителей, не стихают обстрелы и в соседнем Голубовском (все эти три поселка находятся поблизости друг от друга и относятся к кировскому направлению), передает корреспондент ИА Newstes.

«Как сейчас происходит? Вначале один поселок обстреляли, затем другой, потом третий. Массированных обстрелов сейчас нет. Покошмарили и затихли. Сегодня на удивление у нас только в 7 вечера начали стрелять, а вот в Березовском — утром. Странно, что в СМИ информация о раненых проходит, а официальные сводки, в том числе местное представительство СЦКК, молчит. Но скрыть сейчас ничего нельзя. Народ возмущен. Все уже и пишут, и говорят о том, что ситуация на фронте замалчивается официальными источниками. И ничего не делается для ее изменения», — сказал житель одного из обстрелянных поселков.

Стоит отметить, что ранее поступила информация о гибели семи бойцов Седьмой бригады в районе Санжаровки (дебальцевское направление). Данные сведения подтвердили несколько авторитетных источников, однако, как информировало ИА Newstes, никаких официальных комментариев со стороны Народной милиции или иных структур на этот счет пока не поступало.