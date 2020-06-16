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В магазинах появилась Конституция с новыми поправками

В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.


"Купить можно за 41 рубль. Поправки указаны в самом конце. Как обещает издатель, это позволит внимательным читателям детально ознакомиться с ними и, конечно, принять участие в голосовании", — отмечается в сообщении.

В брошюре отмечается, что документ вступает в силу со дня официального опубликования результатов голосования.


Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
# Политика
По материалам: ria.ru

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В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками

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