В магазинах появилась Конституция с новыми поправками

Влада Некрасова

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В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в





"Купить можно за 41 рубль. Поправки указаны в самом конце. Как обещает издатель, это позволит внимательным читателям детально ознакомиться с ними и, конечно, принять участие в голосовании", — отмечается в сообщении.

В брошюре отмечается, что документ вступает в силу со дня официального опубликования результатов голосования.

Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.