В Орловской области откроются более 40 центров «Точка роста»

Влада Некрасова

В Орловской области на реализацию нацпроекта «Образование» в 2020 году направили почти 353 млн рублей, из них 285,2 млн рублей поступили из федерального бюджета, сообщает газета «Известия».

«Планируется открыть 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации проекта «Современная школа». Они эффективно работают в условиях дистанционного обучения, организуют новый формат летнего отдыха детей», – уточняется в сообщении.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» для детей из сельских школ будет создан мобильный комплекс «Кванториум».

Особое внимание будет уделено детям с ограниченными возможностями здоровья. В ходе реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» два психолого-педагогических и медико-социальных центра Орловской области второй год становятся получателями гранта на организацию деятельности по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям.